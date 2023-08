Ciclismo | il ranking dell’Italia prima dei Mondiali | la classifica UCI e la situazione degli azzurri

(Di martedì 1 agosto 2023) I2023 diandranno in scena nei prossimi giorni, in una collocazione agostana che ricorda i tempi andati. Dopo decenni in cui la settimana iridata veniva organizzata a fine settembre, la kermesse si sposta in piena estate a Glasgow, su un circuito che si preannuncia esigente e che non deve essere sottovalutata. L’Italia coltiva poche ambizioni nella prova in linea: Alberto Bettiol e Matteo Trentin saranno i capitani di una squadra che cercherà comunque di gareggiare in maniera pimpante e di cogliere eventuali occasioni in terra scozzese. Filippo Ganna andrà all’assalto del podio nella cronometro. Il movimento tricolore non sta purtroppo vivendo il suo miglior momento di forma. L’Italia occupa l’ottavo posto nelper Nazioni con 10.592,9 punti all’attivo. Questo è il piazzamento del Bel Paese nel ...

...iridate ci saranno punti per ilUCI che nel periodo di qualificazione dal 9 luglio 2022 al 14 aprile 2024 assegneranno appunto i pass delle 190 quote olimpiche delineate per ilsu ...Nel foltissimo programma dei Mondiali didi Glasgow 2023 c'è anche la disciplina della BMX , che porterà in scena nel contesto ... ma già in Scozia sono in palio punti pesanti per il......volta nella storia riunisce sotto un'unica manifestazione iridata tutto l'ambiente del. ... Inoltre i punti conquistati in terra scozzese potrebbero rivelarsi pesanti anche per il...I Mondiali di ciclismo di Glasgow sono ormai alle porte. Nell'innovativa quanto discussa manifestazione multidisciplinare voluta dall'UCI grande attenzione, soprattutto in chiave azzurra, sarà posta s ...Il cammino di qualificazione olimpica verso Parigi 2024 per quanto riguarda il ciclismo su pista sta entrando nel vivo ed è dunque tempo di dare un'occhiata a quello che i numeri dicono finora. Ovviam ...