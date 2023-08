Ciclismo | i convocati dell’Italia per i Mondiali | Bettiol e Trentin capitani | Bagioli mina vagante Chi sarà la riserva?

Leggi su oasport

(Di martedì 1 agosto 2023) Daniele Bennati, CT della Nazionale Italiana disu strada, ha diramato le convocazioni per la prova in linea dei, che andrà in scena domenica 6 agosto a Glasgow. Gli azzurri si presenteranno come outsider alla rassegna iridata, con l’obiettivo di ben figurare e di provare a sfruttare eventuali occasioni che si dovessero presentare sulle strade scozzesi, dove il Belgio e l’Olanda sembrano essere le grandi favorite della vigilia. “Dobbiamo essere squadra per fare una bella corsa e ottenere un bel risultato“: questo il diktat di Daniele Bennati alla vigilia dell’evento, che torna in una collocazione pienamente estiva. Isaranno Matteoe Alberto. Entrambi sono reduci dal Tour de France e stanno attraversando un buon momento di forma fisica. Il ...