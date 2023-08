Ciclismo | i convocati dell’Italia di tutte le specialità ai Mondiali di Glasgow

(Di martedì 1 agosto 2023) Dal 3 al 13 agosto andranno in scena idi. Sarà un evento quasi storico per le due ruote, visto che in Scozia verranno assegnate le maglie iridate dile discipline: dalla strada alla pista, passando per la mountain bike, la BMX, il freestyle ed infine anche il paraLa delegazione azzurra sarà numerosissima, visto che sono statiaddirittura 153 atleti, che saranno presenti in oltre 100 gare. Una rassegna iridata nella quale l’Italia spera di essere protagonista non solo tra i senior, ma anche nelle categorie giovanili (juniores ed under 23) Quest’oggi si è tenuta una conferenza stampa di presentazione deial Mugello, dove erano presenti anche i CT azzurri Daniele Bennati, Marco Velo e Paolo Sangalli. E’ stata ...

Daniele Bennati, ct della nazionale di, ha ufficializzato la lista deiper la prova in linea del mondiale, al via giovedi' a Glasgow (Scozia), che si disputera' domenica. Si tratta ...... i Mondiali Glasgow 2023, i primi multievent della storia del: dal 3 al 13 agosto verranno ... Nell'elenco deila cuneese Elisa Balsamo , capace di rientrare dopo un infortunio che ...Trentin la punta azzurra, Ganna in strada solo per la crono. Al Mugello, il ct del, Daniele Bennati, ha diffuso la lista deiper la prova in linea del mondiale, al via giovedi' a Glasgow, che si disputerà domenica. Si tratta di Andrea Bagioli, Filippo Baroncini, ...

Ciclismo, i convocati dell'Italia per i Mondiali: Bettiol e Trentin capitani, Bagioli mina vagante. Chi sarà la riserva OA Sport

Non solo gli élite. In un Mondiale di ciclismo ricco di eventi in quel di Glasgow spazio anche alle manifestazioni dedicate ai più giovani: categoria juniores ed under 23 (riservata solo agli uomini) ...Iniziano i Mondiali di ciclismo a Glasgow che per l'occasione, in questo inizio mese d'agosto, coinvolgeranno tutte le discipline. Spazio dunque anche alla pista, con gli azzurri che, come da tradizio ...