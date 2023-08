(Di martedì 1 agosto 2023) Domenica 13 agosto appuntamento con la prova in lineache chiuderà idisu strada in quel di Glasgow. Con un’Olanda così c’è ben poco da fare, ma l’Italia punta comunque a sorprendere, com’è riuscito in diverse occasioni. Paolo Sangalli ha annunciato oggi ledella Nazionale azzurra, trovandosi costretto purtroppo a rinunciare alla punta di diamante, ritiratasi anzitempo dal Tour de France. Le parole del ct azzurro: “L’assenza dipesa in maniera notevole, è un elemento imprescindibile per la Nazionale. Abbiamo anteposto la sua salute, come credo che sia giusto. Andremo ancora più motivati per ottenere un risultato. Nel finale lei avrebbe ...

- Meno di un mese ormai al Giro della Toscana Internazionalein programma da giovedì 24 a domenica 27 agosto. Quattro tappe e gran chiusura con la frazione più insidiosa da Lucca a ...... Francesco Lamon e Simone Consonni, mentre alla qualità non manca con Martina Fidanza, ...al 14 aprile 2024 assegneranno appunto i pass delle 190 quote olimpiche delineate per ilsu ......00 e 19:00 BMX - qualificazioni Flatland maschile e14:00 -su strada - Cronometro staffetta mista 18:25su pista - batterie e finali 1 km maschile - finale Keirin ...

Ciclismo femminile, Mondiali 2023: le convocate dell'Italia. Assente Elisa Longo Borghini OA Sport

Tutto pronto per i Mondiali di ciclismo su strada. Si assegnano in quel di Glasgow i titoli iridati: attesa per le maglie arcobaleno delle prove in linea, ma non solo, spettacolo anche nelle cronometr ...I campionati mondiali si terranno a Glasgow, in Scozia, dal 3 al 13 agosto, con tutte le discipline del ciclismo riunite in un unico evento, dalla strada alla pista, passando per bmx, mountain bike e ...