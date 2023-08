Ciclismo | Davide Cassani | “3 favoriti per i Mondiali | e l’Italia…A Zana e Tiberi serve tempo” E sulla Vuelta…

(Di martedì 1 agosto 2023) Domenica 6 agosto si assegnerà il titolo su strada in linea deidi. All’Italia l’oro manca dal 2008, quando a Varese fu Alessandro Ballan ad alzare le braccia al cielo. Salvo (gradite) soprese, toccherà attendere ancora, perché anche in questa edizione gli azzurri non partono con i favori del pronostico. Con, ex-commissario tecnico della Nazionale, abbiamo analizzato i possibili scenari tattici della rassegna iridata, soffermandoci anche su due prospetti interessanti delitaliano, per poi volgere lo sguardo anche sull’attesa Vuelta di Spagna che inizierà a fine mese. Il Mondiale premierà un corridore che arriva dal Tour de France oppure chi, come Evenepoel, lo ha preparato in maniera specifica? “Evenepoel, con o senza Tour, va sempre così. Sono quei pochi ...

Il selezionatore del Comitato valdostano, Roberto Aresca, coadiuvato daAresca, ha convocato: Sofia Guichardaz (Xco Project " Francesconi Team; Allievi Donne), Elisa Giangrasso (Orange Bike ...Per gli ossolani ottavo posto perFighetti. Nono e decimo posto per gli allievi del Pedale Ossolano sempre a Osasco. Nella gara sui 77 chilometri corsa alla media di 30,39 km/h, Sergio ......'Io l'ho tolta dal portaborracce della bici ed è caduta a terra proprio vicino a un bambino ()... Andrea De Totto entra nel novero dei 'regali ai bambini' in una competizione nelcome l'...I Mondiali 2023 di ciclismo andranno in scena nei prossimi giorni, in una collocazione agostana che ricorda i tempi andati. Dopo decenni in cui la settimana iridata veniva organizzata a fine settembre ...Andrea De Totto entra nel novero dei “regali ai bambini” in una competizione nel ciclismo come l’olandese Pascal Eenkhoorm, il neozelandese Gregor Bennet e il portoghese Nelson Oliveira, scene riprese ...