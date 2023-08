Ciclismo | Dagnoni lancia l’Italia verso i Mondiali | “Convinti di fare bene | lo spirito di squadra farà la differenza”

(Di martedì 1 agosto 2023) Giornata dedicata alle presentazioni delle Nazionali italiane disu strada pronte a partirela Scozia: iniziano infatti iin quel di Glasgow. Ovviamente tra i protagonisti il presidente della FederCordiano. Le sue parole: “Partiamo da un’asticella che è stata alzata molto. Il primo anno di questa gestione abbiamo raggiunto 97 medaglie, nel 2022 siamo arrivati a 130. Andare ancora ad incrementare questi numeri è difficile. Siamo molto sereni e consapevoli delle capacità dei nostri staff”. Aggiunge: “Roberto Amadio mette tutti i tecnici nelle condizioni di lavorare al meglio. Siamodi poter far. In tutte le schieriamo un elemento a sorpresa che è lodi: nessuno ce ...

Cordiano, presidente della Federciclismo , ha parlato a margine di una conferenza stampa all'autodromo del Mugello a Borgo San Lorenzo, del Mondiale su strada che si svolgerà nei prossimi giorni a ......tra Federciclismo e LegaProfessionistico. Una novità assoluta nonché una modalità vincente che vogliamo sperimentare anche in altri progetti al fianco del presidente FCI, Cordiano. ...Perc'è un altro grande aspetto da migliorare in Italia: "Questa mattina abbiamo avuto in incontro con il ministro Salvini per rimodulare il codice della strada, nel senso della maggior ...

