Ciclismo | chi saranno i capitani dell’Italia ai Mondiali? Parlano Trentin e Bettiol | “Il percorso un vantaggio per noi”

Leggi su oasport

(Di martedì 1 agosto 2023) Annunciate oggi le Nazionali italiane per i prossimidi. In quel di Glasgow c’è attesa ovviamente per la prova in linea maschile che, occasionalmente, andrà in scena il prossimo 6 agosto. In Scozia la squadra guidata da Daniele Bennati non avrà una vera e propria punta che potrà giocarsela alla pari con i vari van der Poel e van Aert, ma punta sulla forza del gruppo e su due corridori esperti come Matteoed Alberto. Il commento di: “Il, soprattutto se ci sarà la pioggia, renderà la gara incerta. C’è una curva ogni 30 secondi. La differenza si farà più a livello tecnico che con le gambe. Questo per noi sarà un”. Le parole di: “Sarà untecnico, con tante curve ...