(Di martedì 1 agosto 2023) Giornata di presentazione delle Nazionali disu strada che voleranno a Glasgow, in Scozia, per iche scatteranno nel fine settimana (domenica subito appuntamento con la prova in linea al maschile). A presentare la sua squadra Daniele: “Dobbiamo essere squadra per fare una bella corsa e ottenere un bel risultato. Se riguardo il Mondiale del 2022, è andato con Evenepoel che ha anticipato tutti. Noi eravamo presenti. Non siamo i favoriti, ma la consapevolezza dell’edizione del 2022 deve darci la tranquillità di pensare cheè imbattibile. Quello è stato un punto di partenza, abbiamo lo stimolo per fare meglio”. Aggiunge: “Siamoda sempre ha avuto una grande tradizione. L’obiettivo è sempre quello di vincere, ma a volte bisogna essere ...

Vincenzo Nibali, a pochi giorni dal via dell'appuntamento iridato a Glasgow, in un'intervista all'ANSA alla vigilia della conferenza stampa del ct, inquadra cosi' le prospettive azzurre in ..., Bettiol e Trentin come punti di riferimentonon ha avuto una grande abbondanza tra cui scegliere gli otto corridori da portare a Glasgow per la gara in linea dei Mondiali di ...Il commissario tecnico Danieleha convocato otto corridori che prenderanno parte alla prova su strada ai mondiali diin programma domenica a Glasgow. La sorpresa è che nell'elenco degli azzurri figura il nome di ...

Ciclismo, Bennati carica l'Italia: "Ai Mondiali senza paura di nessuno. In una gara secca niente è scontato" OA Sport

Al Mugello, il ct del ciclismo, Daniele Bennati, ha diffuso la lista dei convocati per la prova in linea del mondiale, al via giovedì a Glasgow, che si disputerà domenica.Il ct Bennati ha annunciato la formazione per la rassegna iridata di Glasgow: "Noi non favorito, ma tutto è possibile" ...