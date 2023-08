Chiara Nasti sexy in vacanza | ma scompare un dettaglio legato a Zaccagni | FOTO

Un'estate in barca, con il neomarito Mattia Zaccagni e il figlio Thiago . Sole, relax e veleni social. Per, influencer napoletana fresca di matrimonio con il numero 20 della Lazio, sono le prime vacanze estive da mamma. Un'esperienza nuova, da condividere su Instagram. Anche con gli hater, che ...continua a far discutere su Instagram, dove è seguita da 2 milioni di follower. Nelle ultime ore l'influencer napoletana ha cancellato dalla bio del suo account il cognome Zaccagni . Una ...L'influencer napoletanaè finita di nuovo al centro di una polemica, questa volta per una risposta molto aggressiva nei riguardi di un hater per le offese ricevute., risposta aggressiva contro le ...Lucilla Maucci, storica inviata de La Vita in Diretta, ha sposato il suo compagno Andrea con una romantica cerimonia civile.Un’estate in barca, con il neomarito Mattia Zaccagni e il figlio Thiago. Sole, relax e… veleni social. Per Chiara Nasti, influencer napoletana fresca di matrimonio con il numero 20 della Lazio, sono ...