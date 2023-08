Chi è Toko-San | l’uomo cane giapponese | che si è trasformato in un collie

(Di martedì 1 agosto 2023)-San è un uomo, appassionato di cosplayer, che ha speso 15.709 dollari per trasformarsi in un, nello specifico un(o un “Lassie”, per i profani).non si è sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica, ma ha commissionato la realizzazione del costume alla Zeppet, un’azienda specializzata in costumi per film e spot pubblicitari.-San non ha voluto rivelare il suo vero nome e la sua identità, ma ha spiegato che indossa questo costume daperché gli sono sempre piaciuti gli animali e sogna di essere unda quando era piccolo. Non indossa sempre il costume, ma “solo in alcune occasioni”. ???????????????????????????????????????????????? https://t.co/jUFxSWW6cl pic.twitter.com/zJIX8VcWfm — ???toco? (@toco ...

Sui Social c'è chi definisce la storia di Toko-San un "comportamento terrificante" e chi invece ne apprezza la volontà di apparire come realmente si sente.

