Chi è Stefano Ferri | scrittore e crossdresser e perché si veste da donna

(Di martedì 1 agosto 2023), nato l’11 giugno 1966 a Milano, è un giornalista e, di cui si è parlato tanto nel 2023è anche un, cioè un uomo che sidaè eterosessuale, ha una moglie, Licia, e una figlia nata nel 2009. Laureato in scienze politiche,è titolare di un’agenzia di comunicazione e marketing. Ha pubblicato il libroe Stefania, le due parti di me che è disponibile su Amazon. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@writer) A Vanity Fair...

E' accaduto oggi in pausa pranzo Il sindaco di Alserio ,Colzani , ha "salvato" una ... Si tratta di una strada che solitamente percorreha le barche attraccate nel lago e loro probabilmente ...Per questo chiediamo aquotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo ... Il presidente della Regione,Bonaccini, ha firmato oggi la richiesta al Governo del ...Nonostante questo " che tramutato in fatti significa una folle dose di lavoro addizionale per... Foto:Mattea Come vi abbiamo raccontato nelle due edizioni precedenti la forza di questo ...

Chi era Stefano Pezzotta, l'uomo di 37 anni morto in un incidente ... Fanpage.it

Belen Rodriguez rompe il silenzio e risponde a modo a chi l'accusava di fuffa mediatica in questa estate dove è protagonista del gossip.La Vienna imperiale e la Vienna del Liberty. Oltre cento musei. Il Duomo e le residenze degli Asburgo. Ecco cosa vedere e cosa fare ...