Chi è Rebecca Staffelli | che sostituirà Giulia Salemi al Grande Fratello | carriera | vita privata e chi è il famoso padre

(Di martedì 1 agosto 2023) Nell’opera vittoriana di riabilitazione delvoluta da Piersilvio Berlusconi ora c’è anche l’annullamento del mondo social. Soprattutto nel corso dell’ultima edizione il reality si è evoluto, tendenzialmente n negativo, andando a braccetto con lo sviluppo di schieramenti e fandom. Il linguaggio violento a cui si è assistito, con conseguente inasprirsi dell’atmosfera e del contesto sia dentro che fuori dalla casa. Il tramite dei social è stata, abile figura laterale, non opinionista né conduttrice, che riportava ad ogni puntata serale il cosiddetto “sentiment” del web. Nonostante il suo lavoro sia stato considerato ottimo, non la ritroveremo nel nuovo GF ed al suo posto ci sarà, chi ...

Staffelli lavora già a Mediaset, come speaker di Radio 105 e spesso ospite di Amici di Maria De Filippi per Radio Mediaset (che comprende oltre a Radio 105, R101, Virgin Radio, Radio Monte ...StaffelliStaffelli, milanese, classe 1998, ha cominciato a lavorare in radio nel 2021 e oggi conduce 105 Night Express, il programma in onda dal lunedì al venerdì dalle 21:00 ...è la nuova opinionista del GF Vip La prima vera novità del nuovo Grande fratello vip è rappresentata dall'opinionista unica. Dopo anni in cui in studio si sono alternate coppie di opinionisti ...

Chi è Rebecca Staffelli, nuova opinionista social del Grande Fratello

