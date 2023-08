Che fine hanno fatto i biglietti dei Coldplay per i concerti a Roma nel 2024? Sono sulle piattaforme di secondary ticketing | con prezzi aumentati anche del 500%

Leggi su open.online

(Di martedì 1 agosto 2023) Chenumerosiper assistere a una delle 4 date deipreviste per ilall’Olimpico di? C’è chi è riuscito ad acquistarli, altri no. Eppure tutte e quattro le datesold out, incluse le due date del 15 e 16 luglio. Dove finiti alcuni i? Per chi è solito frequentare, main generale i grandi eventi, sa già la risposta:di seconday, dove idei– in questo caso proprio quelli dei– vengono rivenduti a un costo delrispetto al prezzo ...