Champions League 2023 2024 | i risultati del secondo turno | Panathinaikos avanti | Ludogorets fuori

(Di martedì 1 agosto 2023) Primi verdetti neldi, con le prime quattro partite di ritorno del preliminare. Ilha pareggiato 2-2 contro il Dnipro e ha passato ilgrazie al 3-0 del match di andata. Passa a sorpresa l’Olimpija Ljubljana che vince 2-1 ed elimina ildopo l’1-1 del primo confronto. Undici gol tra andata e ritorno invece per l’Aris Limassol che oggi batte 5-3 il Bate e si qualifica per il terzo. Qualificato anche lo Slovan Bratislava che elimina il Zrinjski dopo il 2-2 del ritorno. Martedì 1 agosto Ore 19:30,-Dnipro-1 2-2 (15? Sporar, 24? Dovbyk, 54? Sarapiy, 70? Sporar) Ore 20:00, Olimpija Ljubljana-...

Commenta per primo Il Panathinaikos di Brignoli, Djuricic e Jedvaj passa il secondo turno di qualificazione alla fase a gironi della2023/24 grazie al pareggio interno contro il Dnipro, dopo il 3 - 1 conquistato una settimana fa in trasferta. Tutto facile per l' Aris, che batte il BATE anche al ritorno dopo il 6 - ...

Superman si ritira. Finisce qui la carriera di uno dei più forti portieri della storia del calcio: Gigi Buffon ha deciso di chiudere col calcio giocato. Non ci sarà un’esperienza in Arabia o negli Sta ...Sadio Mané, giocatore più rappresentativo del Senegal, ha firmato con il club dell'Al-Nassr, dove troverà Cristiano Ronaldo. E' l'ultimo colpo del calcio saudita che si è assicurato l'ex attaccante de ...