Challengers | Luca Guadagnino non sapeva niente di tennis | era più interessato ai corpi sudati

(Di martedì 1 agosto 2023) I protagonisti del triangolo sentimentale al centro di, nuovo film di, spiegano che il regista non sadied erasoprattutto al lato sensuale del gioco. A differenza di quanto anticipato, il nuovo film dicon Zendaya,, non inaugurerà la Mostra del Cinema di Venezia 2023. La pellicola è stata ritirata per via dello sciopero degli attori, che avrebbe impedito a Zendaya di promuoverla, e l'uscita è slittata al 2024. Quel che è certo è che i motivi di interesse nei confronti dinon sono pochi. Ad alimentare ulteriormente la curiosità nei confronti del progetto, un triangolo sentimentale ambientato nel mondo del ...

I primi a farne le spese Kraven - Il cacciatore , spostato ad agosto 2024, Povere Creature! , slittato da settembre a dicembre, ediGuadagnino , che manca clamorosamente l'apertura ...Com'era prevedibile continua la lista degli esclusi eccellenti dalla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Dopo la scelta di ritirare dal festivaldiGuadagnino con Zendaya, scelto inizialmente come film d'apertura, ora arriva la conferma che un'altra star non parteciperà alla kermesse. Si tratta di Bradley Cooper , che non ...L' 80ª edizione del Festival di Venezia perde un'altra importante star. Dopo il ritiro da parte di Warner Bros. didiGuadagnino - che avrebbe dovuto essere il film d'apertura - Bradley Cooper ha annunciato che si non parteciperà all'evento per presentare Maestro , biopic su Leonard Bernstein che ...

Challengers, Luca Guadagnino "non sapeva niente di tennis, era ... Movieplayer

Coinvolto in Maestro sia come regista che come attore, Bradley Cooper avrebbe potuto partecipare al Festival di Venezia 2023, ma ha deciso di non presenziare all'evento per sostenere lo sciopero del s ...Al Challenger 100 di Verona (terra battuta) bella vittoria di Vit Kopriva che, davanti al pubblico delle grandi occasioni, ha domato la resistenza dell’ucraino Vitaly Sachko che a un certo punto sembr ...