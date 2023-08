Cessione rifiutata | resta alla Juve | ribaltone bianconero

Leggi su rompipallone

(Di martedì 1 agosto 2023) Sono giorni davvero decisivi per il futuro dellantus, la società sta facendo le dovute valutazioni in chiave calciomercato. Dopo l’ufficialità della squalifica dConference League, laora può pianificare il mercato con maggior sicurezza e decidere cosa fare dei suoi calciatori. Il neo ds Cristiano Giuntoli ha un obiettivo ben preciso, richiesto dsocietà: è fondamentale ridurre i costi e accorciare una rosa che ha fin troppi elementi. Il centrocampista brasiliano Arthur è stato ceduto in prestitoFiorentina, ma non sarà il solo. Ci sono diversi elementi in uscita, basti pensare a calciatori come McKennie e Zakaria ma anche giovani come Miretti, Soulè e Iling Junior: questi tre potrebbero essere ceduti in prestito. L’obiettivo è concedergli un minutaggio maggiore, cose che ...