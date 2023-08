Cesare Cremonini e Ultimo | duetto chitarra e voce a sorpresa in vacanza | “Cantare insieme è un regalo per la mia vita” – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023)si sta godendo le vacanze nelle isole Eolie, a Salina. Dopo i rumors che lo vogliono in barca con la nuova fiamma Giorgia Cardinaletti, adesso il cantante ha regalato qualcosa di speciale ai fan. Di cosa stiamo parlando? Di unconcaricato da quest’sul suo profilo Instagram. I due che sono molto amici – come hanno già dimostrato in passato – si sono incontrati per caso nell’incantato paesaggio siculo. E tra un bicchiere di vino e una gita in barca alla sera, conalla, hanno intonatole note di “Marmellata #25”, grande successo dell’ex frontman del gruppo Lùnapop. “Persi su un’isola – ha scritto– Salina, la più verde delle Eolie, incontrarci per caso al porto e ...