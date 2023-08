Cesara Buonamici e quella malattia che l’ha tormentata in passato

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 1 agosto 2023) Dopo la sorpresa nel vederla per la prossima edizione come unica opinionista al GF Vip,prosegue nel frattempo la sua carriera come giornalista. Ma anche se il suotelevisivo è sempre stato rosa e fiori, non può dirsi lo stesso con i suoi problemi di salute. In particolare un disturbo che qualche anno fasi prepara ad essere accolta nello studio di Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5 come unica opinionista della prossima edizione del GF Vip. La carriera del volto noto del TG5 continua a gonfie vele con nuove e importanti novità. Ma nella vita della giornalista non è sempre stato tutto così semplice, soprattutto inquando ha dovuto fare i conti con un disturbo di salute. Ecco ...