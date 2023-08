Cerveteri Dal Belvedere a viale Manzoni | dal Ministero 50mila euro per la manutenzione

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 1 agosto 2023)– Con un contributo da parte deldell’Interno, pari a, sono stati finanziati alcuni lavori per lastraordinaria, i quali interesseranno il comune di. E’ tutto scritto nero su bianco all’interno della Delibera n.105/2023, qui allegata come da tradizione per il Faro online. I lavori, prossimo all’avvio interesseranno, in particolare, la sostituzione di lastre di marmo per scalinata di vicolo Bastoni (il), ma anche le banchine stradali diper zappatura e scerbatura aiuole, nuova segnaletica e posa in opera bitume ecc. Prevista anche la sistemazione di piazza Dei Tarquini con la rimozione e rifacimento della pavimentazione, cigli in marmo, panchine, e posa in ...