Ceriano Laghetto | giovanissimi ladri al Centro anziani; colpite anche altre due attività

... Rovello Porro e Bulgarograsso stanno intervenendo, in coordinamento con i Vigili del Fuoco e le Amministrazioni Comunali, nei territori di Turate,, Desio e Gerenzano. In questi ...... comandante della polizia locale di Limbiate, amministrazione che nel progetto è stata capofila di cinque comuni del territorio del Parco (Solaro, Bovisio,e Cogliate) e Fabio ...Riccardo Sala da, Emanuele Trento da Malnate, Edoardo Luraschi da Saronno e Mattia Antonietti da Caronno Pertusella sono i quattro giovani velocisti della Osa Libertas Saronno ad aver guadagnato lo ...

Ceriano Laghetto, giovanissimi ladri al Centro anziani; colpite anche ... Il Notiziario

CERIANO LAGHETTO – Ubriaco al bar, quando la barista si è rifiutata di servegli ancora da bere l’ha minacciata ed ha dato in escandescenze: è stato infine fermato dai carabinieri ...Una stima di 45 milioni di euro di danni per grandine e vento solo nei quattro comuni delle Alte Groane. Oggi scadeva il termine per l’invio in Regione ...