Ceppaloni | la maggioranza replica | “La consigliera Barone o è poco attenta o è in mala fede”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Dire che il Consiglio comunale è un luogo di confronto ma nel momento del confronto si scappa, dimostra ancora una volta la superficialità con cui si partecipa alla vita amministrativa del Comune”. Così in una nota il gruppo diin Consiglio comunale chealladi opposizione, Emanuela. “Quello andato in scena nella mattinata di ieri – spiega il gruppo di– è l’ennesima dimostrazione del non volersi e non sapersi confrontare. Ladi minoranza, Emanuela, legge ciò che chissà chi gli ha scritto e poi scappa dal confronto. Essendo in minoranza, probabilmente, soffre di manie di protagonismo, pur essendo la più votata in assoluto alle ultime comunali di...