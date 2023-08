"Per quanto concerne lecon la ministra al, che coinvolgono parlamentari di Italia viva appartenenti al gruppo Azione - Italia viva, le si ritiene del tutto inopportune", sottolinea una ...Per quanto concerne lecon la ministra al, che coinvolgono parlamentari di Italia Viva appartenenti al Gruppo Azione - Italia Viva - le si ritiene del tutto inopportune' la nota di Azione ..." Per quanto concerne lecon la ministra al, che coinvolgono parlamentari di Italia Viva appartenenti al gruppo Azione - Italia Viva - le si ritiene del tutto inopportune ", si legge in ...

Cene al Twiga di Santanché, Calenda bacchetta gli ospiti renziani AGI - Agenzia Italia

Per il leader di Azione è stata una scelta "inopportuna" frequentare il locale di proprietà del ministro del Turismo, al centro di polemiche e di un'inchiesta giudiziaria. Bonifazi replica e accusa ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...