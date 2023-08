al momento rappresenta una possibilità ma la dirigenza bianconera pensa anche ad altri profili" queste le parole con cui ha esorditoa TMW Radio che poi è entrato nello specifico su ...... Juventus - Inter è decisiva per le sorti dello scudetto e sull'1 - 0 l'arbitronega un ... dopo la rissa della gara di andata e il caso, attendiamoci nuove polemiche anche dopo la ...al momento rappresenta una possibilità ma la dirigenza bianconera pensa anche ad altri profili" queste le parole con cui ha esorditoa TMW Radio che poi è entrato nello specifico su ...

Ceccarini: «Lukaku-Inter Qualcosa sfugge, ma lui incoerente!» Inter-News.it

Ceccarini si è espresso sulla pista Scamacca-Inter. L’attaccante della Nazionale è ripiombato prepotentemente nei radar dei nerazzurri VALUTAZIONE - Niccolò Ceccarini, a Radio Sportiva, si esprime su ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...