Cavani | presentazione in grande stile tra emozione e maglia numero 10 | FOTO e VIDEO

(Di martedì 1 agosto 2023) Inizia una nuova avventura per l’attaccante uruguaiano Edinson. L’ex Palermo è stato presentato ufficialmente ai tifosi del Boca Juniors con un evento alla ‘Bombonera’, lo stadio del club di Buenos Aires. L’attaccante uruguaiano ha firmato un contratto fino a dicembre 2024 e potrebbe essere schierato dal tecnico Jorge Almiron già nel prossimo turno degli ottavi della Coppa Libertadores. Presenti migliaia di tifosi xeneizes, in delirio per il nuovo attaccante. Il Matador vestirà la10 che fu di Maradona e Riquelme. “E’ un orgoglio indossare il10, difenderò lacon tutto il cuore”, ha detto. ‘El Matador’ arriva al Boca Junior dopo 17 anni in Europa iniziata nel Palermo e proseguita nel Napoli, nel Paris Saint Germain, nel Manchester United e nel ...

