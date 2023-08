Cavani | «Essere qui al Boca è una responsabilità molto grande»

(Di martedì 1 agosto 2023) Le parole di Edinsonsul suo trasferimento dal Valencia alJuniors: «So cosa rappresenta questo club» Edinsonè un nuovo giocatore delJuniors. Il Matador indosserà la maglia numero dieci giallo blu e ha parlato ai canali ufficiali del club, rivelando la sua impazienza di giocare dentro alla Bombonera. Di seguito le sue parole. «C’erano molte cose che hanno contribuito a generare desiderio di poter venire qui. Volevovicino a casa e penso che non ci sia un paese simile al mio come l’Argentina o un club come Il. Questa è una, come ho sempre avuto nella mia carriera. A Valencia stavo parlando con i miei figli. Hanno aperto gli occhi quando ho raccontato loro della ...

