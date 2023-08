Cavani al Boca | “Orgoglioso della 10 di Maradona”

(Di martedì 1 agosto 2023) AlJuniors, con la maglia numero 10 dopo aver giocato nello stadio dia Napoli. E' la nuova vita di Edinson, 36 anni, presentato ieri alla Bombonera. Grande entusiasmo per l'ex azzurro che inizia una nuova avventura in Argentina. Un'accoglienza che il club sudamericano non riserva a tutti i suoi nuovi acquisti, ma sono pochi i precedenti dove lo stadio è stato aperto per accogliere un calciatore. La prima volta risale al dicembre 2012 con l'arrivo di Carlos Bianchi. E' toccato poi a Carlos Tevez nel luglio 2015, accolto da 60mila spettatori sugli spalti.Migliaia di tifosi xeneizes hanno ricevuto l'ex bomber del Napoli, che nel club portegno vestirà la maglia numero 10 che fu die Riquelme, al grido di "uruguayo, uruguayo". "E' un orgoglio indossare il numero 10, difenderò la maglia con ...

