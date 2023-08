Cavani al Boca Juniors | “Il miglior club del Sud America e del mondo”

(Di martedì 1 agosto 2023) Dopo 17 anni d'Europa tra Italia, Francia, Inghilterra e Spagna, El Matador si trasferisce in Argentina. Giocherà per ile indosserà la 10

AlJuniors, con la maglia numero 10 dopo aver giocato nello stadio di Maradona a Napoli. E' la nuova vita di Edinson, 36 anni, presentato ieri alla Bombonera. Grande entusiasmo per l'ex ...Le parole di Edinsonsul suo trasferimento dal Valencia alJuniors: "So cosa rappresenta questo club" Edinsonè un nuovo giocatore delJuniors. Il Matador indosserà la maglia numero dieci giallo blu e ha parlato ai canali ufficiali del club, rivelando la sua impazienza di giocare dentro alla ...Le immagini del viaggio di Edinsona Buenos Aires in occasione del suo trasferimento alJuniors. L'attaccante ha inquadrato la Bombonera dall'aereo, pubblicando il video con il messaggio 'sto arrivando'. Il figlio è ...

Cavani si presenta al Boca Juniors: 'Ci sono vari motivi dietro la mia scelta' AreaNapoli.it

L'attaccante ex Napoli, Edinson Cavani, si è già presentato al Boca Juniors. Retroscena sull'attaccante uruguaiano.Grande entusiasmo e momenti di forti emozioni per Edinson Cavani. L'ex attaccante del Napoli ha scelto di ripartire dal Boca Juniors ed è stato presentato in grande stile alla Bombonera con tantissimi ...