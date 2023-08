in, il format promosso da FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) Veneto con la collaborazione di FISENazionale e con il Patrocinio di Sport & Salute e con il sostegno dell'Istituto ...Treviso, 1 agosto 2023 -in, il format promosso da FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) Veneto con la collaborazione di FISE Nazionale e con il Patrocinio di Sport & Salute e con il sostegno dell'Istituto ...In serata, alle 20.30 dalla panchina gigante alla Madonna deipartirà una camminata ... Alle 19, nel centro storico ci sarà la cena con menù a 25 euro su prenotazione, Alle 21, aFogliati, ...

Cavalli in Villa, grande successo a Treviso - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

"Cavalli in Villa" protagonista nella splendida Villa Spineda, complesso neoclassico costruito nel '700, con l'evento nell'evento "Carrozze in villa". Grazie alla collaborazione con l'Associazione ...Musicista, attore, entertainer, compositore, Pippo Lamberti è uomo di palcoscenico come pochi altr i: una carriera, la sua, che lo ha visto accompagnare in tournée artisti come Bertoli , Vecchioni , F ...