Catastrofismi climatici infondati | giovani meteopatici e ministri che piangono

Leggi su iltempo

(Di martedì 1 agosto 2023) Ichesono una novità della seconda repubblica e per fortuna anche una rarità: quando la Fornero fu sul punto di singhiozzare perché costretta a tagliare le pensioni, fu un esempio di scuola di «chiagne e fotte», e così in effetti è passato alla storia. Più controverso invece, il caso di Pichetto Fratin, che al Festival Giffoni si è commosso davanti a una ragazza che gli esternava la sua ecoansia per le sorti del mondo, per la Sicilia che brucia, per il clima che cambia, un combinato disposto di disastri alle porte, e invece di risponderle con la forza della ragione si è lasciato travolgere da un impeto sentimentalistico molto poco ministeriale. Sappia, Piagnetto Fratin, che sarà questa l'unica probabile traccia che rimarrà del suo passaggio nel governo della Repubblica, e ben gli starà. Ma questo episodio è significativo del clima – ...