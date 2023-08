(Di martedì 1 agosto 2023) "Il mio, passo da momenti in cui mi sento bene ad altri in cui devo solo stare sdraiato sul divano", ha raccontato a 'La Gazzetta dello Sport' . Una situazione che aveva illustrato in ...

Per alcuni esperti, non ci sarà più un pilota come, o almeno non ci sarà più uno come lui in grado di dominare e sfruttare la meglio le potenzialità di quella magnifica Ducati che ha ......sul circuito di Donington) 2002 - Valentino Rossi (Honda) 2003 - Max Biaggi (Honda) 2004 - Valentino Rossi (Yamaha) 2005 - Valentino Rossi (Yamaha) 2006 - Daniel Pedrosa (Honda) 2007 -(...MotoGP Germania 2023, Sachsenring: Francesco Bagnaia e Jorge Martin (Ducati) VEDI ANCHEridicolizza la MotoGP di oggi: "Le gare sprint una barzelletta" MotoGP, addio alla classifica ...

Casey Stoner e il sogno dei tifosi Ducati di rivederlo in pista: "Il mio corpo è debole" Virgilio Sport

Il campione australiano di motociclismo Casey Stoner ha ammesso quanto condizioni la sindrome da stanchezza cronica la sua vita quotidiana. E allontana le speranze di un suo ritorno in Ducati e in Mot ...L'ex campione torna a parlare di MotoGP, il suo ritorno è possibile, ma solo ad alcune condizioni, shock per i suoi fans.