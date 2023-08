Carol Maltesi | l' assassino aggredito nella notte da un compagno di cella con una penna | Davide Fontana trasferito nel carcere di Pavia

Leggi Anche Omicidio, ecco perché il killer è stato condannato a 30 anni: 'Lei era troppo disinibita' Leggi Anche Omicidio, il giudice sul mancato ergastolo: 'Troppo ...Davide Fontana , condannato a trent'anni di reclusione per il delitto, è stato trasferito dal carcere di Busto Arsizio a quello di Pavia. Davide Fontana è stato trasferito al carcere di Pavia Il trasferimento è stato deciso dopo che il 44enne è stato ...Davide Fontana , l'ex bancario 44enne condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso brutalmente e fatto a pezzi la 26enne, rubandone poi l'identità e sostituendosi virtualmente a lei per quasi tre mesi, è stato trasferito in una cella di Pavia da Busto Arsizio. Il giudice ne ha disposto il trasferimento a ...

L'assassino di Carol Maltesi aggredito in cella | A colpi di penna ferito Davide Fontana TGCOM

L'assassino di Carol Maltesi, uccisa e fatta a pezzi nel Bresciano, è stato ferito dal suo compagno di cella probabilmente come "punizione" per il suo reato.L’uomo condannato a 30 anni per l’omicidio della vicina di 26 anni è stata preso di mira diverse dai detenuti. Il giudice ha deciso che deve stare in un’area protetta ...