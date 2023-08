Carol Maltesi | l' assassino aggredito nella notte da un compagno di cella con una penna | Davide Fontana trasferito nel carcere di Pavia

Si tratta probabilmente di una vendetta per il brutale omicidio per cui Davide Fontana è stato condannato a 30 anni di carcere . L'assassino diè stato aggredito durante il sonno dal suo compagno di cella probabilmente, come riporta Tgcome24, come 'punizione' per quello che ha commesso sul corpo della povera giovane uccisa e ...Il compagno di cella gli si è avventato contro mentre dormiva, brandendo una penna a sfera: Davide Fontana , il killer di, ha riportato diverse ferite in seguito all'aggressione subita qualche giorno fa nel carcere di Busto Arsizio. Il fatto è venuto alla luce adesso, ma in realtà è successo qualche giorno ...ROMA - In questa edizione: - Da Farnesina volo speciale per rientrare dal Niger - Assassino diaggredito in cella mentre dormiva - Droni ucraini colpiscono grattacielo a Mosca - Antitrust, avviate verifiche sui taxi - L'occupazione sale dello 0,3% a giugno - Incendio in Costa ...

Aggressione in carcere per l'assassino di Carol Maltesi: ferito alla testa e trasferito in un altro istituto Open

L'episodio avvenuto nei giorni scorsi durante le ore notturne: l'uomo condannato a 30 anni per l’efferata uccisione della 26enne di Sesto Calende ferito alla testa con una penna ...Si tratta probabilmente di una vendetta per il brutale omicidio per cui Davide Fontana è stato condannato a 30 anni di carcere. L’assassino di Carol Maltesi è stato aggredito durante il sonno dal suo ...