Carol Maltesi | il suo killer fa una fine orribile in carcere

La dura legge del carcere che punisce chi fa del male a donne e bambini non ha risparmiato Davide Fontana , condannato a 30 anni per aver ucciso e fatto a pezzi. Questa notte è stato aggredito a colpi di penna sulla testa dal suo compagno di cella probabilmente come 'punizione' per quello che ha fatto. È stato lo stesso il 44enne a dare l'...Il 44enne Davide Fontana, condannato a 30 anni di carcere per l'omicidio di, è stato aggredito nel sonno dal suo compagno di cella. Ed in seguito a questa aggressione, l'uomo è stato trasferito dal carcere di Busto Arsizio a quello di Pavia. L'aggressore ha ...Si tratta probabilmente di una vendetta per il brutale omicidio per cui Davide Fontana è stato condannato a 30 anni di carcere . L'assassino diè stato aggredito durante il sonno dal suo compagno di cella probabilmente, come riporta Tgcome24, come 'punizione' per quello che ha commesso sul corpo della povera giovane uccisa e ...

L'assassino di Carol Maltesi aggredito in cella | A colpi di penna ferito Davide Fontana TGCOM

Davide Fontana, condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso la 26enne Carol Maltesi, e’ stato aggredito nei giorni scorsi nel carcere di Busto Arsizio da un detenuto che lo ha ferito con una penna ...Carol Maltesi, il killer Davide Fontana aggredito in carcere a colpi di penna: trasferito dal penitenziario di Busto Arsizio a Pavia.