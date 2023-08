Caro benzina | in arrivo il cartello con i prezzi medi

(Di martedì 1 agosto 2023) A partire da oggi, 1 agosto, entrano in vigore le misure del governo Meloni per contrastare il problema del. Il provvedimento contro ilcarburante prevede l’esposizione di unpresso i distributori di, contenente idei carburanti in vendita, insieme aieffettivi. Questo intervento mira a fornire maggiore trasparenza ai consumatori. Inoltre, consente loro di avere un quadro chiaro sui costi del carburante, contribuendo a evitare possibili speculazioni e ingiustificati aumenti dei. Per garantire il rispetto di tali obblighi, il governo ha previsto sanzioni pecuniarie per i gestori che non comunicano correttamente i. Le sanzioni variano da 200 euro ...

Adolfo Urso dà la linea sul: da oggi scatta l'obbligo di esporre i valori medi Il Garante: aumenti dovuti alle quotazioni internazionali. Il Pd incolpa il governo.Al via la pubblicazione dei prezzi medi sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy e sui cartelli esposti dai benzinai. Ma in tanti casi i gestori non hanno ancora gli espositori...sopra i 2 euro al litro Nel frattempo arriva un nuovo balzo delle quotazioni dei prodotti raffinati, che si traduce in un nuovo aumento per i prezzi dei carburanti,e gasolio, alla ...A partire da oggi, 1 agosto, entrano in vigore le misure del governo Meloni per contrastare il problema del caro benzina. Il provvedimento contro il caro ...CAGLIARI. Da oggi, 1 agosto, scatta l’obbligo per tutti i distributori di esporre i cartelloni con i prezzi medi di benzina e diesel. L'obiettivo è quello di una maggior trasparenza delle tariffe. Per ...