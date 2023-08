Caro benzina | Assoutenti | “Verde sfiora 2 euro al litro | ministero pubblichi prezzi servito”

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) – ''I dati sullaforniti oggi dal Mimit confermano in pieno l'allarme sulla crescita dei listini lanciato nei giorni scorsi da''. Lo afferma l'Associazione dei consumatori che attraverso un dettagliato report aveva sollevato la questione della crescita repentina dei listini die gasolio. "Per illain modalità self-servicei 2alin autostrada, attestandosi a 1,984– afferma il presidente Furio Truzzi – se il prezzo medio, oltretutto in self, raggiunge questi livelli vicini ai 2vuol dire che il nostro allarme circa i valori massimi superiori a 2,5alper ilrilevati ...

...928 Lombardia - Gasolio self service 1,774 eself service 1,911 Piemonte - Gasolio self service 1,773 eself service 1,911 Liguria - Gasolio self service 1,804 eself service ..."Per il ministero lain modalità self - service sfiora i 2 euro al litro in autostrada, attestandosi a 1,984 euro - afferma il presidente Furio Truzzi - se il prezzo medio, oltretutto in ...I prezzi die diesel tornano ad aumentare. Si parla di quasi 2 euro al litro di media al servito, di poco inferiore invece il costo del self, con le associazioni dei consumatori che inoltre denunciano ...

Benzina e diesel, da oggi cartelloni con prezzo medio: come funziona e cosa significa Adnkronos

Ritocchi al rialzo sulla rete carburanti. Secondo Quotidiano energia, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel mostrano piccoli aggiustamenti all'insù a valle degli aumen ...Il governo ha introdotto una serie di misure per contrastare "i furbetti" del caro benzina, ma i prezzi in sé non cambieranno ...