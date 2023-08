Carnevali | «L’Europa non deve essere un sogno ma un obiettivo»

(Di martedì 1 agosto 2023) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la serata di presentazione della squadra per la stagione 2023/24. «Undici anni che sono a Sassuolo e stiamo vivendo tutto con grande entusiasmo, un entusiasmo che parte da quando ho conosciuto della famiglia Squinzi. Mi domando sempre cosa avrebbero fatto il dottore e la dottoressa se fossero qui con noi. La fortuna di aver conosciuto loro, Marco e Veronica che danno continuità a questo percorso fantastico perché credo che fare calcio in una società come il Sassuolo ti riempie d’orgoglio, ma allo stesso tempo non è facile: dobbiamo intraprendere nuove sfide cercando di portare avanti il progetto di tanti anni fa. Poi c’è la fortuna di avere grandissimi collaboratori perché questa è una squadra che gioca tutti i giorni».ha parlato degli ...

...e italiano come spesso voluto dall'ad. Si tratta di Luca Lipani , centrocampist aclsse 2005 di proprietà del Genoa che'anno scorso ha già esordito in Serie B e che è Campione d'in ......45 28 Luglio: "In tanti volevano Frattesi"...'esterno greco arriva dal Sassuolo, a titolo temporaneo fino al 30 ...più vicino all'Al - NassrNuovo big destinato a lasciare......calcistici d'eccezione come Kylian Mbappé e Giovanni. ... Il club transalpino ha fiutato'accordo tra KM7 e il Real Madrid ... proponendolo a destra e a manca in giro per. Manco fosse ...