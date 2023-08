(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) - Un'formulata in penne iniettive già pronte all'uso èe il problema potrebbe protrarsi perl'. "Il medicinale Tresiba* FlexTouch* 100 U/ML 5 penne pre-riempite (A.I.C. 042658029) è in carenza (forniture discontinue) a causa di una ridotta capacità produttiva d

Carente un'insulina in penna, per tutto l'anno rischio problemi fornitura La Gazzetta del Mezzogiorno

(Adnkronos) - Un'insulina formulata in penne iniettive già pronte all'uso è carente e il problema potrebbe protrarsi per tutto l'anno. "Il medicinale Tresiba* FlexTouch* 100 U/ML 5 penne pre-riempite ...(Adnkronos) - Un'insulina formulata in penne iniettive già pronte all'uso è carente e il problema potrebbe protrarsi per tutto l'anno.