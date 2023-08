Carcere Salerno | tre giorni che hanno messo sotto stress la struttura

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOrlando Scocca, FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria: “A partire dalla giornata del 29 luglio, neldi, tre eventi in trechel’intero penitenziario. Il primo è avvenuto verso le ore 16: due detenutiletteralmente sfondato il muro della propria cella accanto alla porta e sono usciti dalla stanza detentiva, rimanendo comunque bloccati dal cancello posto all’inizio della sezione detentiva, grazie all’intervento del Poliziotto penitenziario che era in servizio anche come capoposto sentinella, aiutato dalla sorveglianza generale e dal Comandante di Reparto. Il giorno dopo, il 30 luglio, gli stessi due detenuti,devastato un’altra camera ...

Ancora violenze neldi: a Fuorni alcuni detenuti della Terza sezione, con una branda, hanno sfondato il muro e sono usciti nel corridoio, sfasciando tutto l'impianto di telecamere. La loro cella era ...

