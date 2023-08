Carburanti | dove costano di più e di meno? Marche e Bolzano | i due primati italiani

(Di martedì 1 agosto 2023) Per quello che può valere un prezzo medio in una regione come la Campania si quasi 14mila chilometri quadrati, 550 comuni (delle forme più varie), con tre isole, costiere non proprio...

Certo, potrebbe essere utile la carta ormai sdoganata deisintetici, ma Smith in realtà ... Il V5, però, potrebbe rimanere in Europa,è più ben accetto, mentre il V8 potrebbe essere ...... proprio come per gli altri. Inoltre, i tempi di attesa per fare il pieno sono più ... riportiamo il prezzo medio praticato da luglio 2021 a oggi (comprensivo di IVA) e le Regioniil ...controllare online il prezzo medio Come precisato, il sito MIMIT del Ministero delle Imprese e ... Le differenze tra il medio e l'applicato Le differenze di prezzo deidipendono da ...

Carburanti, al via i cartelloni coi prezzi della benzina: ecco dove costa di più Il Sole 24 ORE

Per quello che può valere un prezzo medio in una regione come la Campania si quasi 14mila chilometri quadrati, 550 comuni (delle forme più varie), con tre isole, costiere non ...Da oggi nelle stazioni di servizio è previsto l'obbligo di esporre il prezzo medio "regionale" o "nazionale" dei carburanti. E allora vediamo com'è ...