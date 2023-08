Carburanti | Altroconsumo | da inizio giugno rincari anche di 7 cent al litro

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) – Nel giorno in cui entra in vigore la norma che impone l’obbligo di pubblicazione dei prezzi medi regionali presso gli impianti,segnala come l’arrivo delle vacanze estive ha portato fortial prezzo deicon ritocchidi 7esimi al. Dall'analisi di, poi, emerge come tra il primoe il 26 luglio 2023, in autostrada, il prezzo medio giornaliero della benzina ha subito un incremento del 2,8%, mentre il gasolio è cresciuto del 2,5%. Se si considera la rete stradale ordinaria, in Lombardia all’diil valore medio per il prezzo aldella benzina era di 1,812 euro, contro gli 1,885 del 26 luglio 2023. Oltre 7 ...