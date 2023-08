(Di martedì 1 agosto 2023) La media nazionale del self service in autostrada è di 1,984 euro al litro per lae di 1,854 euro al litro per il diesel

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblica sul proprio sito i prezzi medi dei: la media nazionale in autostrada e quella Regione per Regione. Da oggi i dati dovranno essere esposti dagli impianti di distribuzione sul territorio, con l'obiettivo - sottolineato dal ...Il Mimit pubblica sul proprio sito i prezzi medi dei: la media nazionale in autostrada e quella Regione per Regione.Da questo martedì 1 agosto 2023 i benzinai sono obbligati a esporre il prezzo medio deisu cartelli posizionati accanto al prezzo di vendita, sulla base della regola introdotta ...Email . ...

Carburanti, al via i cartelloni coi prezzi della benzina: ecco dove costa di più Il Sole 24 ORE

La media nazionale del self service in autostrada è di 1,984 euro al litro per la benzina e di 1,854 euro al litro per il diesel. A livello territoriale, i prezzi più alti della verde sono quelli ...Il Mimit pubblica sul proprio sito i prezzi medi dei carburanti: la media nazionale in autostrada e quella Regione per Regione. (ANSA) ...