Carburante | il cartello del prezzo medio

(Di martedì 1 agosto 2023) «Le forti tensioni sui prezzi dei carburanti che si registrano in questi giorni sono effetto della situazione internazionale dei mercati» dichiara Bruno BEARZI, Presidente Nazionale di FIGISC, federazione dei benzinai Confcommercio, «Sotto l’effetto dei tagli alla produzione, dell’aumento della domanda, del decrescere delle scorte e di un gap della raffinazione dei prodotti raffinati del 20 % rispetto alla domanda, questa è purtroppo la conseguenza alla pompa, una conseguenza allargata al mondo intero e non certo solo al nostro Paese». «Da quando i prezzi hanno cominciato a salire gradatamente, ossia dal 17 maggio, al 30 luglio le quotazioni dei prodotti raffinati sono salite per la benzina da 0,560 a 0,666 euro/litro, con un salto di 0,106 euro/litro (=0,129 con IVA), e per il gasolio da 0,550 a 0,678 euro/litro, con un incremento pari a 0,128 euro/litro (=0,156 con IVA) – spiega ...

Savona . Scatta in Italia l'operazione trasparenza con i benzinai costretti da oggi (1° agosto) ad esporre il cartellone con il prezzo medio regionale delDa oggi il prezzo medio regionale deldovrà essere esposto suldelle stazioni di riferimento, assieme al prezzo praticato dai singoli rivenditori. E giusto ieri, "In merito a notizie di stampa relative a casi isolati ...... 1° agosto 2023, tutte le stazioni di distribuzione disono obbligate ad esporre in ... I distributori di benzina, a partire da oggi, sono obbligati ad esporre ilcon i prezzi medi ...

Carburanti: da oggi obbligatorio esporre il prezzo medio, in Autostrada 1,984 AGI - Agenzia Italia

L’entrata in vigore del decreto che punta a fare chiarezza per il consumatore sulla trasparenza dei prezzi, è diventata definitiva dopo che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto ...L’entrata in vigore del decreto che punta a fare chiarezza per il consumatore sulla trasparenza dei prezzi, è diventata definitiva dopo che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto ...