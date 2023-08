Cappato si candida a Monza nel seggio lasciato da Berlusconi | “È ora che le battaglie per cui ho lottato siano portate dentro al palazzo”

(Di martedì 1 agosto 2023) “La miatura non è contro i partiti ma a disposizione dei partiti dell’opposizione che adesso non sono uniti in Parlamento e non sono state uniti alle elezioni”. Lo ha detto il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni Marcoche questa mattina aha presentato la suatura per ildel Senatoda. “Mi sonoto perché sono tempi nei quali leper cui hoin questi anni hanno bisogno di essereal” ha spiegatofacendo riferimento ai temi del fine vita, della difesa della democrazia e del pianeta.che uniscono i cittadini, ma ...

Il Pd tentenna sul sostegno all'ex europarlamentare. Renzi frena: "Non è il profilo giusto per ...'Marcosiper il collegio che fu di Berlusconi Le candidature per il collegio Monza - Brianza le decideremo a settembre, lui è uno capace di grandi battaglie che non sempre condivido, non so ...In più, la candidatura avviene in un contesto in cui Marcoha sostenuto un candidato sindaco ed una lista che si è poi apparentata col centrodestra. Ascoltiamo i territori , facciamolo ...Il seggio di Monza, lasciato vacante al Senato, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi avrà un nuovo “proprietario” alla fine ...Marco Cappato presenta la sua candidatura alle elezioni suppletive del Senato nel collegio di Monza e Brianza, che si terranno il 22 e 23 ottobre prossimi per ...