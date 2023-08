Capaccio Paestum | spaccio di stupefacenti | arrestato un uomo

(Di martedì 1 agosto 2023) La sera del 30 luglio, a, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli hanno, in flagranza di reato unper detenzione ai fini didi sostanza stupefacente, in quanto lo stesso è stato trovato in possesso di circa 70 gr. di hashish e 13 gr. di anfetamine nonché materiale per il confezionamento. Segui ZON.IT su Google News.

...Sarno ( SA ) Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano Pontecagnano Faiano ( SA ) Parco archeologico die Velia - Area archeologica di...La commissaria cittadina die dirigente provinciale di Noi Moderati, Teresa Basile , ha ricevuto diversi messaggi di richieste di aiuto da parte dei fruitori delle poste italiane sul comprensorio comunale, in ...... con il patrocinio della Regione Campania, Provincia di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il patrocinio e sostegno del Comune di, il Festival, ...

Cilento al setaccio: fioccano sanzioni, denunciato un ubriaco al volante SalernoToday

Capaccio Paestum, arrestato spacciatore di hashish e anfetamine. Trovato anche in possesso del materiale per il confezionamento ...Nuovo arresto per droga da parte dei carabinieri a Capaccio Paestum. Uno straniero, G.M le sue iniziali, è finito in manette perché trovato in possesso di circa 70 grammi di hashish e 13 grammi di ...