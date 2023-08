Caos Reddito di Cittadinanza | chiarimenti dal Sindaco Mirra e dall’Assessore Baia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa notizia della sospensione deldi, comunicata dall’INPS con un messaggio inesatto ai beneficiari ritenuti “occupabili”, sta generando confusione e disagio con la inevitabile conseguenza che, in queste ore, i percettori esclusi dalla misura stanno affollando gli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni che non hanno competenze e poteri decisionali rispetto all’erogazione della misura. Per tale motivo, al fine di fornire opportuni, sono intervenuti ile l’Assessore alle Politiche Sociali: “Riteniamo doverose alcune precisazioni – hanno spiegato– partendo dalla assoluta comprensione e condivisione delle preoccupazioni che in questi giorni stanno vivendo numerosi ...