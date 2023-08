Canale 5 | brutte notizie per Federica Panicucci | la decisione di Pier Silvio Berlusconi

Leggi su tpi

(Di martedì 1 agosto 2023) Nel corso delle ultime ore è emersa una spiacevole notizia per. Stando alle ultime indiscrezioni, pare cheabbia deciso di prolungare la messa in onda Morning News, ritardando dunque il ritorno su5 di Mattino 5. A lanciare l’indiscrezione è stato ‘Dagospia’. Stando a quanto rivelato dal giornale diretto da Roberto D’Agostino, pare che la giornalista stia facendo un ottimo lavoro con il programma tanto da spingere l’amministratore delegato Mediaset a premiarla mandando in onda la trasmissione qualche settimana in più. La messa in onda di Morning News che grazie al lavoro di Simona Branchetti ha superato ogni aspettativa, ritarda però il ritorno su5 di Mattino 5. In questi giorni, infatti, sono molti coloro che si ...