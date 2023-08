(Di martedì 1 agosto 2023) In questo modo sarà «praticamente impossibile» non leggerli. Tra le frasi, «le sigarette causano impotenza» e «veleno inboccata»

Tutto ciò è del tutto coerente con previsioni eripetuti. L'unica sorpresa è la ... Sono preoccupato che solo due paesi del G7 [Gruppo dei Sette] -e Germania - abbiano assunto ...... dell'Asia e dell'Europa, con incendi devastanti dalalla Grecia e impatti diretti sulla ... l'andamento delle temperature di questi giorni è 'coerente' con le previsioni e gliche ...Nonostante questi, poco è stato fatto. Nel 2018, un'acuta crisi idrica ha portato a ... Cina,e India. Solo a Zubair, lo scorso anno sono stati bruciati 2.5 miliardi cubi di gas, ...

Canada, avvertimenti sui rischi del fumo scritti su ogni singola sigaretta Vanity Fair Italia

In questo modo sarà «praticamente impossibile» non leggerli. Tra le frasi, «le sigarette causano impotenza» e «veleno in ogni boccata» ...TORONTO - Da oggi su ogni sigaretta venduta in Canada ci sarà una dicitura, scritta in inglese e francese, che spazia dagli avvertimenti sui danni ai bambini e sugli organi, al provocare impotenza e l ...