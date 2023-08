Campania | paura in pieno centro per una fuga di gas | evacuato stabile

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 1 agosto 2023)neldi Avellino dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per unadi gas causata da alcuni lavori di scavo per un allacciamento fognario. I fatti sono accaduti in via Tagliamento. L’intera area, come raccontano alcuni testimoni, è stata invasa dalla puzza. Avellino,inper unadi gas: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.