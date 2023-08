Campania | De Luca ammonisce i Comuni sui poveri

Leggi su zon

(Di martedì 1 agosto 2023) La soluzione sembra essere a portata di mano. Vincenzo De, ancora una volta, evoca il rigore come unica possibilità per far fronte a superare due problemi fondamentali. Il primo è quello che riguarda il reddito di cittadinanza, su cui il presidente della Regioneè sempre stato ostile e guardingo. Il secondo, forse ancora più importante, riguarda non solo la gestione dei, quanto anche la formazione dei più giovani. “Ci vuole un piano per il lavoro nazionale per assumere 300mila giovani del Sud. Ma anche un reddito minimo per la povera gente. Da parte del Governo, è stato sbagliato inviare un sms per informare migliaia di persone che da agosto non avranno più un aiuto. Rappresenta un trauma sociale che avremmo dovuto fare di tutto per evitare. Sapevamo ci fosse questa scadenza, ma quando parliamo di famiglie, di ...