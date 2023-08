Un incidente tra un'auto e unche trasportava maiali ha costretto alla chiusura dell'AP - 7 in entrambi i sensi di marcia. I maiali hanno lasciato il pianale dele hanno invaso l'intera larghezza dell'autostrada tra Barberà del Vallès e Santa Perpètua de Mogoda. L'arteria stradale è rimasta tagliata in due e l'incidente ha causato oltre 10km di coda. 1 ...Un incidente che ha coinvolto undi maiali ha provocato una coda di diversi chilometri su un'autostrada nei pressi di Barcellona : lo hanno riferito le autorità locali. Dalle immagini diffuse sui social, si può ......aree destinate ale scarico dei loro veicoli. Insomma, fare un lavoro del genere a Roma non è per niente semplice. Perciò, svolgerlo con il giusto spirito aiuta. Roma, sul retro di un...

Un camion carico di maiali si ribalta sulla Ap-7 di Barcellona: lunghe code in entrambi i sensi di marcia Corriere TV

Un camion carico di maiali si è rovesciato nei pressi di Barcellona, provocando quattro feriti e una coda di quattordici chilometri ...